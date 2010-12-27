Бродяга с гранатой и револьвером зашел в пивную на Луначарского

Бездомный может получить не только административное, но и уголовное дело.

22 октября вечером в пивной магазин на проспекте Луначарского зашел неопрятный молодой мужчина с гранатой в руке, сигнал тревоги поступил от продавцов заведения. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Подозрительного мужчину задержали охранники и передали полиции. У 29-летнего бездомного изъяли пакет с револьвером и гранатой РГД-5 с запалом. Оба предмета оружия были поржавевшими.

Бродяга с протоколом за мелкое хулиганство содержится в камере, ожидая результатов экспертизы. Ему грозит уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ранее неадекватный мужчина выстрелил в участкового в Петербурге.

Фото: militaryarms.ru