British Airways возобновила авиарейсы между Петербургом и Лондоном

Самолеты не летали в столицу Великобритании два дня из-за забастовки пилотов.

Британская авиакомпания British Airways возобновила прерванное авиасообщение между Петербургом и Лондоном. Самолеты не летали в столицу Великобритании два дня из-за забастовки пилотов. Об этом пишет ТАСС.

Забастовка пилотов началась в ночь на 9 сентября и продлилась до 10 сентября. Из-за этого было отменено 1500 рейсов в Лондон. Пассажиры могли переоформить билеты или вернуть деньги.

Причиной недовольства пилотов стали требования о повышении зарплат и улучшении условий труда. В настоящий момент, согласно данным онлайн-табло Пулково, самолеты из Петербурга в Лондон и наоборот летают по расписанию.

Ранее мы писали, что рейс "Аэрофлота" из Москвы вышел на второй круг после приближения к Пулково.

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