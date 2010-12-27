  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейс "Аэрофлота" из Москвы вышел на второй круг после приближения к Пулково
Сегодня, 19:50
107
nadezhda_sib

Рейс "Аэрофлота" из Москвы вышел на второй круг после приближения к Пулково

0 0

Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и вновь набрал высоту.

Пассажирам рейса Airbus-320 из Москвы в Петербург и встречающим пришлось поволноваться 10 сентября: самолет вынужден был сделать второй круг при подлете в "Пулково". Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.

Борт пролетел над взлетно-посадочной полосой на высоте около 200 метров, однако вновь поднялся в небо. 

Непредвиденная ситуация насторожила пассажиров авиакомпании "Аэрофлот", однако никаких инцидентов не произошло, и самолет успешно сел в Петербурге. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино "приземлился" самолет

Фото: Flightradar24.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии