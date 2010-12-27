В Мурино "приземлился" самолет

Его заметили рядом со стройплощадкой.

Вчера, 7 сентября, в группе "Девяткино LIVE | Мурино" пользователи опубликовали фотографии необычного явления в Мурино.

Сообщается, что возле строительной площадки ЖК "Муринские высоты" стоит самолет. Как именно он туда попал – неизвестно.

Пользователи в сети предполагают, что самолет – будущий памятник авиаторам Балтики. Есть и остроумные комментарии: самолет купили, чтобы не стоять в пробках, кто-то балуется кодами от ГТА, пилот не нашел места припарковаться.

Ранее на Piter.TV: в Московском районе Петербурга нашли боеприпас времен ВОВ.

Фото: vk.com/9kino.live