British Airways с октября прекращает полеты из Лондона в Петербург

Полеты в Питер и Киев перестали быть выгодными и не дают компании прибыли.

Популярная британская авиакомпания British Airways официально объявила о прекращении полетов из Хитроу в Санкт-Петербург и Киев. Данное решение вступит в силу уже 3 октября 2019 года, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, подобное решение никак не связано с политической темой, а принято лишь по экономическим соображениям. Так, полеты в Питер и Киев просто перестали быть выгодными и не дают компании прибыли.

В British Airways уточнили, что стараются прислушиваться к пожеланиям своих клиентов и прорабатывают новые маршруты и графики полетов. Также они работают с другими авиакомпаниями, чтобы перебронировать билеты тех пассажирам, у которых они уже на руках.

Источник: ТАСС