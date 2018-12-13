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British Airways с октября прекращает полеты из Лондона в Петербург
Сегодня, 17:14
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KaterinaKono13

British Airways с октября прекращает полеты из Лондона в Петербург

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Полеты в Питер и Киев перестали быть выгодными и не дают компании прибыли. 

Популярная британская авиакомпания British Airways официально объявила о прекращении полетов из Хитроу в Санкт-Петербург и Киев. Данное решение вступит в силу уже 3 октября 2019 года, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, подобное решение никак не связано с политической темой, а принято лишь по экономическим соображениям. Так, полеты в Питер и Киев просто перестали быть выгодными и не дают компании прибыли. 

В British Airways уточнили, что стараются прислушиваться к пожеланиям своих клиентов и прорабатывают новые маршруты и графики полетов. Также они работают с другими авиакомпаниями, чтобы перебронировать билеты тех пассажирам, у которых они уже на руках.

Источник: ТАСС 

Теги: british airways, новости мира, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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