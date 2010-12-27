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Британия назвала самое опасное оружие русских
Сегодня, 11:09
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nastya960

Британия назвала самое опасное оружие русских

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Это оружие ставит под сомнение способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Британцы назвали зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" самым опасными видами российского оружия. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на Janes 360. 

Как рассказал помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл, данное оружие требует от Великобритании быстрого ответа и ставит под сомнение способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

С-400 "Триумф" способен уничтожать авиацию, крылатые и баллистические ракеты с расстояния 400 километров.  "Бастион" — береговой ракетный комплекс, который может поражать надводные корабли различных классов и типов.  "Искандер" - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов. Дальность его действия — 500 километров

Фото: pixabay

Теги: британия, оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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