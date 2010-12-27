Британия назвала самое опасное оружие русских

Это оружие ставит под сомнение способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Британцы назвали зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" самым опасными видами российского оружия. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на Janes 360.

Как рассказал помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл, данное оружие требует от Великобритании быстрого ответа и ставит под сомнение способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

С-400 "Триумф" способен уничтожать авиацию, крылатые и баллистические ракеты с расстояния 400 километров. "Бастион" — береговой ракетный комплекс, который может поражать надводные корабли различных классов и типов. "Искандер" - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов. Дальность его действия — 500 километров

Фото: pixabay