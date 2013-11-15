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Символ Алых Парусов примет участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге
Сегодня, 17:06
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Символ Алых Парусов примет участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

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Главный военно-морской парад пройдет 31 июля.

Бриг "Россия" примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге. Он будет находиться в статике, информация об этом содержится на инфографике Минобороны РФ.

С 2019-го года бриг является символом Алых Парусов, который во время салюта проходит по Неве. 

Как сообщил "Петербургский дневник", "Россия" уже заняла свое место в линейке военных кораблей, исторических и парусных судов в створе стрелки Васильевского острова. Капитаном является профессиональный моряк с 25-летним стажем Олег Николаев. Он учился в Государственной морской академии имени адмирала Макарова. 

Экипаж должен поддерживать чистоту и порядок, а также обеспечивать идеальную работу бегучего и стоячего такелажа.

Фото: Piter.tv

Теги: бриг россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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