Символ Алых Парусов примет участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля.

Бриг "Россия" примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге. Он будет находиться в статике, информация об этом содержится на инфографике Минобороны РФ.

С 2019-го года бриг является символом Алых Парусов, который во время салюта проходит по Неве.

Как сообщил "Петербургский дневник", "Россия" уже заняла свое место в линейке военных кораблей, исторических и парусных судов в створе стрелки Васильевского острова. Капитаном является профессиональный моряк с 25-летним стажем Олег Николаев. Он учился в Государственной морской академии имени адмирала Макарова.

Экипаж должен поддерживать чистоту и порядок, а также обеспечивать идеальную работу бегучего и стоячего такелажа.

Фото: Piter.tv