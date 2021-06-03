Петербуржцы в бразильских нарядах зажгли город жаркими танцами

Утром 3 июня в центре Петербурга прошел внеплановый бразильский карнавал. Очевидцы сняли на видео, как люди в костюмах с перьями танцуют и кричат "Доброе утро, город!".
Красочное действие происходило напротив "Гостиного двора" на Невском проспекте. Водители троллейбусов и автобусов приветствовали и сигналили танцорам, случайные прохожие тоже пританцовывали, когда проходили мимо.
Ранее мы писали, что на ТНТ спустя три года возвращается сериал "Света с того света".
Видео: предоставлено читателем Piter.TV
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