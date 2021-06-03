Петербуржцы в бразильских нарядах зажгли город жаркими танцами

Возле станции метро "Гостиный двор" звучала музыка, а люди в костюмах танцевали и кричали "Доброе утро, город!".

Утром 3 июня в центре Петербурга прошел внеплановый бразильский карнавал. Очевидцы сняли на видео, как люди в костюмах с перьями танцуют и кричат "Доброе утро, город!".

Красочное действие происходило напротив "Гостиного двора" на Невском проспекте. Водители троллейбусов и автобусов приветствовали и сигналили танцорам, случайные прохожие тоже пританцовывали, когда проходили мимо.

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Видео: предоставлено читателем Piter.TV