Карлус Альберту Франку Франса рассказал о предложении по заключению мира по украинскому еризису.

Бразилия предлагает ООН расследовать факты нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Карлус Альберту Франку Франса уточнил, что на протяжении семи месяцев поступают данные о серьезных военных преступлениях в регионе.

…В том числе в отношении незащищенных групп, женщин и детей. Бразилия осуждает злоупотребления и выступает за беспристрастное расследование фактов, чтобы ответственные за них понесли наказание. Карлус Альберту Франку Франса

В Бразилии отметили, что беженцами и вынужденными переселенцами в украинского результате конфликта стали несколько миллионов человек. Сейчас вопрос возвращения этих лиц домой остается значимым для мирового сообщества. По мнению Карлуса Альберту Франку Франса, в наступлением холодов эти люди столкнутся с ухудшением гуманитарного кризиса. Латиноамериканская призывает стороны конфликта прекратить огонь и начать мирные переговоры с последующим заключением соглашения.

Лидер президентской гонки в Бразилии считает ошибкой военную помощь ЕС Украине.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций