Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео. Об этом рассказали журналисты из NewsYkt. По данным издания, инцидент зафиксировал на видео житель села Сыаганнах.
В ролике показано, как самец стерха расправляет крылья и начинает ими хлопать. Птица прыгает, наклоняется и кружится. Во время его танца самка большую часть видео оставляет собственные крылья сложенными, а также пытается избегать самца. В завершении житель Якутии увидел, как птицы начинают совместно петь.
Напомним, что стерхи считаются моногамными животными. Они образуют пару на всю жизнь.
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Видео: news.ykt.ru
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