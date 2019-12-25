Боярская трогательно поздравила сына с днем рождения

Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала в Instagram новый пост, в котором трогательно поздравила своего старшего сына Андрея. Мальчику исполнилось 9 лет.
"Нежность, любовь, счастье, радость!!! С Днем Рождения, сыночек!" – подписала снимок актриса, назвав ребенка своим другом и Суперменом.
Родители устроили сыну настоящий праздник с тортом и свечами, шарами и гостями. На торжестве также присутствовал супруг Боярской Максим Матвеев.
Ранее Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры.
Фото: Instagram / lizavetabo
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