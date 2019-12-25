Боярская трогательно поздравила сына с днем рождения

Мальчику исполнилось 9 лет.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала в Instagram новый пост, в котором трогательно поздравила своего старшего сына Андрея. Мальчику исполнилось 9 лет.

"Нежность, любовь, счастье, радость!!! С Днем Рождения, сыночек!" – подписала снимок актриса, назвав ребенка своим другом и Суперменом.

Родители устроили сыну настоящий праздник с тортом и свечами, шарами и гостями. На торжестве также присутствовал супруг Боярской Максим Матвеев.

Ранее Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры.

Фото: Instagram / lizavetabo