Боярская оценила новый детский спектакль со своим отцом

Она уверена, что голос ее отца будет звучать "ярко и незабываемо".

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о новом детском спектакле "Герои бульваров". Главным героем постановки стал ее отец, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Михаил Боярский.

"Москвичи и гости столицы, Мобильный Художественный Театр @mobile.theater выпустил свой новый спектакль, "Герои бульваров". На этот раз,- детский! Счастлива, что центральным персонажем в этой истории стал мой папа!" - написала актриса.

Елизавета заявила, что для многих голос Михаила Боярского ассоциируется с разнообразными детскими сказками и песнями. Она уверена, что и в этом спектакле он будет звучать "ярко и незабываемо".

По сюжету артист гуляет с детьми от Гоголевского до Тверского бульваров Москвы и пытается спасти вместе с ними город от нечистой силы. Помогать героям будут памятники Бульварного кольца, стоящие на защите столицы.

Кроме Михаила Боярского в спектакле задействована дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина 12-летняя Яна, а также 6-летняя актриса Катя Червова и артист школы-студии "Детикино" Федор Федосеев.

Ранее мы писали, что телеканал "Культура" закрыл программу, выходившую 20 лет.

Фото: Instagram / lizavetabo