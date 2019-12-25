Боткинской больнице "отомстили" эвакуацией за двухнедельный карантин

Автора электронного сообщения пока так и не нашли.

Пока в Петербурге 19 февраля эвакуировались районные суды после электронных писем о минировании, Боткинская больница оказалась в похожем положении. Около полудня в медучреждении позвонил судебный пристав и рассказал о том, что на электронную почту пришло сообщение о минировании Петроградского райсуда и больницы. На места немедленно выехали полицейские.

Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, письмо от некой Юлии Гошоковой было прислано на сайт суда через раздел "Обращения граждан". Сообщение сопровождалось подписью о мести: Юлия отметила, что проблемами учреждениям обернулся незаконный двухнедельный карантин для неустановленных лиц. Эвакуация в зданиях не проводилась, осмотр не выявил опасных предметов.

ФСБ выяснила, что телефон, с которого было отправлено письмо суду, принадлежит некоей Улвии Бахшалиевой, но проверка не дала никакой информации на эту женщину и на вышеупомянутую Юлию Гошокову. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что еще одну боткинскую беглянку принудительно вернули в карантин по коронавирусу.

Фото: Piter.tv