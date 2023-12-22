Недавно распустились рододендроны в соседней оранжерее.

В Ботаническом саду начался пик цветения азалий. Цветы украсили Субтропический маршрут разноцветными красками. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Азалии потрясают разнообразием окраски, формы и размеров цветков. Цветки азалии могут быть и простыми, и махровыми. Но и те, и другие очаровывают своей нежностью и удивляют широтой палитры: белые, розовые, алые, брусничные, коралловые, тёмно-фиолетовые… Пресс-служба Ботанического сада

Недавно распустились рододендроны в соседней оранжерее. Петербуржцы смогут рассмотреть разные сорта: Рододендрон Делавэ, Рододендрон Форчуна, Рододендрон желтый и другие.

Ранее мы писали, что на просушку закрыли 104 парка и сквера в Петербурге.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург