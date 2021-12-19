Bosch приостановит выпуск бытовой техники в Стрельне

В Bosch отметили, что, являясь европейской компанией, они имеют обязательства соблюдать правовые требования ЕС.

Производства бытовой техники Robert Bosch в Петербурге в ближайшее время приостановятся в связи с прекращением поставок из Европы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в российском представительстве Bosch.

В Bosch отметили, что, являясь европейской компанией, они имеют обязательства соблюдать правовые требования ЕС. Производство в Петербурге будет остановлено, когда будут исчерпаны производственные материалы. Ожидается, что это произойдет уже в середине марта. Сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу.

ООО "БСХ бытовые приборы" производит в РФ холодильники и стиральные машины. Суммарная мощность двух заводов в поселке Стрельна под Петербургом превышает миллион бытовых приборов в год.

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