Политолог заявил, что Будапешт несет дополнительные убытки.

Политолог Руслан Бортник заявил о том, что пагубная политика Украины привела к потере венгерского транзита газа. Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала "Перший незалежний". Запись программы доступна на YouTube-платформе. По мнению спикера, ответственность за потерю соглашения с Будапештом и заключения газового контракта Венгрия-РФ лежит на самом Киеве.

Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года. Руслан Бортник, украинский политолог

Иностранец объяснил журналистам, что соглашение российской компании "Газпром" и Венгрии принесет Будапешту дополнительные убытки. Бортник заметил, что Будапешт это понимал, но все равно подписал договор, чтобы не иметь связи с "недружественной Украиной". По мнению аналитика, европейские страны не могут быть уверены в поставках газа через Киев из-за нестабильной ситуации в регионе.

На Украине рассматривают сценарий раздела страны.

Фото и видео: YouTube / Перший незалежний