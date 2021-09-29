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Бортник: пагубная политика Украины привела к потере венгерского транзита газа

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Политолог заявил, что Будапешт несет дополнительные убытки.

Политолог Руслан Бортник заявил о том, что пагубная политика Украины привела к потере венгерского транзита газа. Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала "Перший незалежний". Запись программы доступна на YouTube-платформе. По мнению спикера, ответственность за потерю соглашения с Будапештом  и заключения газового контракта Венгрия-РФ лежит на самом Киеве.

Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года.

Руслан Бортник, украинский политолог

Иностранец объяснил журналистам, что соглашение российской компании "Газпром" и Венгрии принесет Будапешту дополнительные убытки. Бортник заметил, что Будапешт это понимал, но все равно подписал договор, чтобы не иметь связи с "недружественной Украиной". По мнению аналитика, европейские страны не могут быть уверены в поставках газа через Киев из-за нестабильной ситуации в регионе.

На Украине рассматривают сценарий раздела страны.

Фото и видео: YouTube / Перший незалежний

Теги: венгрия, газ, перший незалежний, руслан бортник
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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