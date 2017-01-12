Борисов отметил лидерство России в сфере создания гиперзвукового оружия

Власти намерены сохранить лидерство в данном напралении.

Вице-премьер России Юрий Борисов отметил лидерство страны в сфере создания гиперзвукового оружия. Об этом он заявил на Тюменском нефтегазовом форуме.

По словам Борисова, Россия впервые вырвалась вперед в этой области. Он уточнил, что гиперзвуковое оружие в стране создается на новых физических принципах, которые используют новые типы двигателей для своей эксплуатации. Речь идет о компактных ядерных установках малой мощности.

Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество. Юрий Борисов, вице-премьер России

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Фото: Тюменский нефтегазовый форум