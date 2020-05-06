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Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой
Сегодня, 15:22
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Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой

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Он подчеркнул, что госкорпорация должна "поднять планку".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борисов подчеркнул, что госкорпорация должна "поднять планку" и обеспечить российскую экономику необходимыми космическими ресурсами. К ним он отнес навигацию, связь и передачу данных.

Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь.

Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Ранее Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли.

Фото: kremlin.ru

Теги: отрасль, роскосмос, россия, юрий борисов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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