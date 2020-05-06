Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Борисов подчеркнул, что госкорпорация должна "поднять планку" и обеспечить российскую экономику необходимыми космическими ресурсами. К ним он отнес навигацию, связь и передачу данных.
Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь.
Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"
Ранее Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все