Он подчеркнул, что госкорпорация должна "поднять планку".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борисов подчеркнул, что госкорпорация должна "поднять планку" и обеспечить российскую экономику необходимыми космическими ресурсами. К ним он отнес навигацию, связь и передачу данных.

Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Ранее Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли.

Фото: kremlin.ru