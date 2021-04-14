Борисов назвал причину задержки вывода самолета МС-21 на рынок

Разработчики столкнулись с необходимостью противостоять западным санкциям.

Российский вице-премьер Юрий Борисов назвал причину задержки вывода гражданского самолета МС-21 на рынок. Информацией чиновник поделился с участниками Красноярского экономического форума. По мнению эксперта, выход отечественного лайнера задерживается из-за введенных санкций. Частично Москва уже преодолела часть связанных с ограничениями проблем. В настоящее время требуется заменить иностранную бортовую аппаратуру.

Одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 - это введенные санкции. Мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Эксперт уверен, что российские разработчики справятся с трудностями. Он напомнил, что в рамках проекта состоялись испытания новейшего двигателя ПД-14. Тесты прошли в декабре 2020 года.

Самолет МС-21 проверили на способность противостоять обледенению.

Видео: Красноярский экономический форум