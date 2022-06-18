Борисов: России хватит ракет для спецоперации на Украине

Вице-премьер РФ рассказал о том, что ракеты у РФ не закончатся.

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что стране хватит ракет для проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24", выступая на полях Петербургского международного экономического форума. По информации от специалиста, армия сможет быстро восстановить свой боевой запас, который тратится на территории Донбасса.

Безусловно, я знаю, что у нас есть все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул журналистам, что высокоточные ракеты у Вооруженных сил России не закончатся.

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

