Раскопки на месте церкви Бориса и Глеба могут начаться этой осенью

Археологические раскопки на месте будущей церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной могут начаться в начале ноября. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.
Напомним, взорванное в 1975 году здание собираются восстанавливать практически с нуля, опираясь на исторические чертежи и фотографии. Расположение храма будет неисторическим, так как сейчас там находится транспортная инфраструктура.
По информации Фонда, на сегодняшний день закончились разведочные работы.
В планах также разбить рядом сквер. Для этих целей организатор выкупил землю под парковку. Взамен этого новая перехватывающая парковка появится на проспекте Энергетиков.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что Петербург направит более 1 млрд рублей на сохранение Англиканской церкви Иисуса Христа.
Фото: Piter.tv
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