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Раскопки на месте церкви Бориса и Глеба могут начаться этой осенью
Сегодня, 14:50
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Раскопки на месте церкви Бориса и Глеба могут начаться этой осенью

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Когда-то церковь располагалась на месте нынешней Синопской набережной.

Археологические раскопки на месте будущей церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной могут начаться в начале ноября. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Напомним, взорванное в 1975 году здание собираются восстанавливать практически с нуля, опираясь на исторические чертежи и фотографии. Расположение храма будет неисторическим, так как сейчас там находится транспортная инфраструктура.

По информации Фонда, на сегодняшний день закончились разведочные работы. 

В планах также разбить рядом сквер. Для этих целей организатор выкупил землю под парковку. Взамен этого новая перехватывающая парковка появится на проспекте Энергетиков. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Петербург направит более 1 млрд рублей на сохранение Англиканской церкви Иисуса Христа. 

Фото: Piter.tv

Теги: раскопки, церковь бориса и глеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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