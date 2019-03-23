Борис Зинкевич и Юрий Медведев в МИСПе

Какой он - Петроград-Ленинград-Петербург? Грязновато-серый, болотно-зеленый - как на полотнах Бориса Зинкевича? Пожалуй, что взгляд на город как будто через мутное бутылочное стекло характеризует именно смотрящего... Но так или иначе Ленинград коммуналок и темных дворов-колодцев привлекает художников больше, чем открыточные виды и парадные фасады.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ: выставка Бориса Зинкевича РАЗДУМИНЫ: выставка Юрия Медведева АРТЛИКБЕЗ № 202 Музей искусства Санкт-Петербурга XX - XXI веков арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин; музыка: Delta Worldwide Санкт-Петербург, 17 марта 2019 #артликбез #питер #спб #мисп #kudagospb #киноликбез #петербург #артгид