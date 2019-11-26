Борис Петров покинул пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург"

Он ушел с должности по собственному желанию в связи с истечением контракта.

Генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Борис Петров ушел со своей должности. В интервью "Петербургскому дневнику" он рассказал, что его должность временно займет заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Сыров. Никаких изменений в редакционную политику вносить не планируется.

По некоторым данным, 73-летний Петров покинул пост по собственному желанию в связи с истечением контракта. Последний раз контракт с ним был продлен в 2018 году, он действовал до 9 октября 2020 года включительно. Несмотря на свой уход с должности генерального директора, Петров остается в совете директоров компании.

Борис Петров был гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" четыре года. На этой должности он сменил Сергея Боярского, который стал депутатом Государственной Думы России.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Ростовской области покинула пост по собственному желанию.

Фото: topspb.tv