Министр здравоохранения Ростовской области покинула пост по собственному желанию

Известно, что Быковская уходит на пенсию.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула пост по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Отмечается, что губернатор Василий Голубев подписал указ об освобождении министра от должности.

В сообщении пресс-службы сказано, что Быковская уходит на пенсию.

Также известно, что уволена глава городского управления здравоохранения по Ростовской области Надежда Левицкая.

Ранее Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране.

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