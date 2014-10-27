В Петербурге прикрыли очередной бордель с путанами

В Петербурге сотрудники полиции задержали трех проституток в квартире на Московском проспекте.

В Московском районе Санкт-Петербурга прикрыли бордель с проститутками. Притон был замоскирован под обычную квартиру в жилом доме.

Сотрудники полиции обнаружили бордель в доме 175 на Московском проспекте. По прибытию полицейских в квартире было обнаружено три гражданки, которые предлагали платные интимные услуги. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти всех задержанных доставили в отдел полиции, где были составлены протоколы о административном правонарушении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Петербурге прикрыли бордель с проститутками, "охранником" и "администратором".