В Петербурге прикрыли бордель с проститутками, "охранником" и "администратором"

В Санкт-Петербурга на Владимирском проспекте закрыли бордель с азиатками.

Сотрудники полиции прикрыли бордель с тремя азиатками, который расположился на Владимирском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

О работающем притоне для занятия проституцией сообщили представители общественного движения. Они рассказали, что в доме на Владимирской организован бордель, в котором работают три женщины азиатской внешности.

В процессе проверки по указанному адресу сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России, подтвердили факт оказания сексуальных услуг за деньги.

В нежилом помещении, где занимались проституцией, полицейские нашли трех женщин из среднеазиатского государства. Также в помещение находились два "охранника", оба граждане одной из стран Юго-Восточной Европы, и так называемый "администратор" притона. В результате все были доставлены в отдел полиции.

Составлены протоколы по статье "занятие проституцией" и "получение дохода от занятия проституцией". Кроме того, иностранные граждане привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности организаторов притона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации занятия проституцией.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области