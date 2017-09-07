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В Петербурге прикрыли бордель с проститутками, "охранником" и "администратором"
Сегодня, 11:04
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Shdaria
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В Петербурге прикрыли бордель с проститутками, "охранником" и "администратором"

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В Санкт-Петербурга на Владимирском проспекте закрыли бордель с азиатками.

Сотрудники полиции прикрыли бордель с тремя азиатками, который расположился на Владимирском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский Дневник"

О работающем притоне для занятия проституцией сообщили представители общественного движения. Они рассказали, что в доме на Владимирской организован бордель, в котором работают три женщины азиатской внешности. 

В процессе проверки по указанному адресу сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России, подтвердили факт оказания сексуальных услуг за деньги. 

В нежилом помещении, где занимались проституцией, полицейские нашли трех женщин из среднеазиатского государства. Также в помещение находились два "охранника", оба граждане одной из стран Юго-Восточной Европы, и так называемый "администратор" притона. В результате все были доставлены в отдел полиции. 

Составлены протоколы по статье "занятие проституцией" и "получение дохода от занятия проституцией". Кроме того, иностранные граждане привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
 
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности организаторов притона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации занятия проституцией.
 
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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