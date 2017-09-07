В Петербурге прикрыли бордель с проститутками, "охранником" и "администратором"

Сотрудники полиции прикрыли бордель с тремя азиатками, который расположился на Владимирском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".
О работающем притоне для занятия проституцией сообщили представители общественного движения. Они рассказали, что в доме на Владимирской организован бордель, в котором работают три женщины азиатской внешности.
В процессе проверки по указанному адресу сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России, подтвердили факт оказания сексуальных услуг за деньги.
В нежилом помещении, где занимались проституцией, полицейские нашли трех женщин из среднеазиатского государства. Также в помещение находились два "охранника", оба граждане одной из стран Юго-Восточной Европы, и так называемый "администратор" притона. В результате все были доставлены в отдел полиции.