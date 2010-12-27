В Петербурге очистили почти 80% улиц и крыш

Вице-губернатор Николай Бондаренко уверен, что за эту неделю город закончит с очисткой кровель.

В Петербурге за неделю коммунальные службы очистили 80% крыш и дорог. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

На сегодня 80% крыш и дорог приведено в эксплуатационное состояние Николай Бондаренко

На сегодняшний день, на улицах Петербурга работают около восьми тысяч дворников. Самым проблемным оказался Центральный район, где после очистки улиц теперь везде валяется мусор. Главе району уже дано поручение заняться очисткой территории.

Десять районов заявили о стопроцентной очистке кровель, четыре почти полностью очистили, а еще четыре - с выполнением 80%. За эту неделю с очисткой кровель закончим. Николай Бондаренко

Также за прошлую неделю поступило всего 116 обращений по поводу протечек крыши.

Фото: Piter.TV

