Большую часть петербургских ГУПов могут реорганизовать

Сейчас унитарные предприятия проходят инвентаризацию.

Государственные унитарные предприятия Петербурга сейчас проходят инвентаризацию. Эксперты сравнивают деятельность ГУПов и расходы на их содержание. Об этом сообщил "Коммерсант".

После проведения всех анализов ГУПы могут реорганизовать. Например, 17 учреждений могут преобразовать в акционерные общества, еще 15 – в государственные учреждения.

На сегодняшний день в Петербурге 37 ГУПов, 4 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, три – в транспорте, четыре – в сфере дорожного обслуживания, пять предприятий – в банном хозяйстве и ритуальных услугах, три – в отрасли теплоснабжения и водоснабжения, в садово-парковом хозяйстве — четыре.

Петербургское метро ищет Фрунзенскому радиусу экспертов по безопасности.

Фото: Piter.TV