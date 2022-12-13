Грузооборот Большого порта в Петербурге вырос в 1,5 раза за год

В целом за I квартал показатель достиг 13,9 млн т.

В апреле 2023 года грузооборот Большого порта Северной столицы достиг 4,3 млн т, что в 1,5 раза превышает значения за аналогичный период год назад. Об этом пишут "Ведомости".

Как отмечают эксперты, показатель стал рекордным: подобных цифр не фиксировалось с марта 2022 года.

Кроме того, за I квартал (в период с января по апрель 2023 года) грузооборот Большого порта достиг 13,9 млн т.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге порт "Бронка" продали почти за 11 млрд рублей.

Фото: Piter.TV