Грузооборот Большого порта в Петербурге вырос в 1,5 раза за год

В апреле 2023 года грузооборот Большого порта Северной столицы достиг 4,3 млн т, что в 1,5 раза превышает значения за аналогичный период год назад. Об этом пишут "Ведомости".
Как отмечают эксперты, показатель стал рекордным: подобных цифр не фиксировалось с марта 2022 года.
Кроме того, за I квартал (в период с января по апрель 2023 года) грузооборот Большого порта достиг 13,9 млн т.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге порт "Бронка" продали почти за 11 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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