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Большинство петербуржцев предпочитают проживать в частном доме
Сегодня, 9:29
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nastya960

Большинство петербуржцев предпочитают проживать в частном доме

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В частных домах или хотели бы жить, или уже живут 58% опрошенных.

Специалисты социальной сети "Фотострана" провели опрос среди 1000 петербуржцев и выяснили, где им наиболее комфортно жить — в квартире или в частном доме.

Результаты опроса показали, что более половины горожан (58%) хотели бы или и так живут в частных домах. Еще 30% опрошенных не хотят сталкиваться с трудностями частного дома и предпочитают жить в квартирах.

Остальные респонденты еще не определились, где им нравится больше.

Ранее в Пушкине ликвидировали дачные участки. На их месте появится спорткомплекс.

Фото: pixabay 

Теги: квартира, опрос, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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