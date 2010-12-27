Большинство петербуржцев предпочитают проживать в частном доме

В частных домах или хотели бы жить, или уже живут 58% опрошенных.

Специалисты социальной сети "Фотострана" провели опрос среди 1000 петербуржцев и выяснили, где им наиболее комфортно жить — в квартире или в частном доме.

Результаты опроса показали, что более половины горожан (58%) хотели бы или и так живут в частных домах. Еще 30% опрошенных не хотят сталкиваться с трудностями частного дома и предпочитают жить в квартирах.

Остальные респонденты еще не определились, где им нравится больше.

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Фото: pixabay