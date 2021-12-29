Большинство сведений о диспансеризации будут обновлять автоматически к 2024 году

Татьяна Голикова оценила развитие системы прохождения медицинской реабилитации.

Большинство сведений о проведенном гражданам диспансеризации будут обновлять автоматически к 2024 году. Об этом на правительственном совещании по социально-экономическим вопросам рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

К 2024 году цифровые сервисы должны стать доступны каждому гражданину в проактивном формате. Большинство сведений будет обновляться в автоматическом режиме. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница объяснила коллегам по кабинету министров, что также к 2024 году по стране современным реабилитационным оборудованием будет оснащено не менее 60% медицинских организаций. Специалисты удвоят охват населения, которое должно получить медицинскую реабилитацию. Система здравоохранения продолжит развивать амбулаторный этап. Получить сведения о реабилитации после заражения ковидом можно будет через личный кабинет во вкладке "Мое здоровье" на едином портале госуслуг.

Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России

