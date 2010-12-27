ВЦИОМ: 60% россиян считают, что крещение нужно проходить в детском возрасте

Из опрошенных 63% являются последователями православной религии, 5% исповедуют ислам, протестантизм и католицизм – по 1%.

Эксперты ВЦИОМ выяснили, что 60% опрошенных россиян "за" крещение в детском возрасте. При этом 34% респондентов высказались за проведение обряда во взрослом возрасте. Результаты опроса опубликовали на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Из опрошенных 63% являются последователями православной религии, 5% исповедуют ислам, протестантизм и католицизм – по 1%. Еще 15% вовсе не считают себя верующими, 6% колеблются межу верой и неверием.

Обряд крещения проходили только 84% сторонников православной веры. При этом, 66% крестили по решению родственников, 20% крестились по собственному решению.

Ранее жительница Гатчины рассказала об "экстремальном" крещении ребенка. Крещение было платное и индивидуальное. После процедуры у ребенка были зафиксированы ссадины, ушибы и телесные повреждения.