  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВЦИОМ: 60% россиян считают, что крещение нужно проходить в детском возрасте
Сегодня, 14:48
11
nastya960

ВЦИОМ: 60% россиян считают, что крещение нужно проходить в детском возрасте

0 0

Из опрошенных 63% являются последователями православной религии, 5% исповедуют ислам, протестантизм и католицизм – по 1%.

Эксперты ВЦИОМ выяснили, что 60% опрошенных россиян "за" крещение в детском возрасте. При этом 34% респондентов высказались за проведение обряда во взрослом возрасте. Результаты опроса опубликовали на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Из опрошенных 63% являются последователями православной религии, 5% исповедуют ислам, протестантизм и католицизм – по 1%. Еще 15% вовсе не считают себя верующими, 6% колеблются межу верой и неверием.

Обряд крещения проходили только 84% сторонников православной веры. При этом, 66% крестили по решению родственников, 20% крестились по собственному решению.

Ранее жительница Гатчины рассказала об "экстремальном" крещении ребенка. Крещение было платное и индивидуальное. После процедуры у ребенка были зафиксированы ссадины, ушибы и телесные повреждения.

Теги: вциом, дети, крещение
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии