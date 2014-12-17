Большинство петербуржцев останется на каникулах дома

Более 16 процентов жителей будут работать в праздники.

На зимних каникулах большинство петербуржцев останется дома. Около 38 процентов решили отдохнуть в своих квартирах. Об этом сообщили специалиста сервиса Superjob.

Более 8 процентов горожан планируют уехать на дачу. Еще 7 процентов респондентов отправятся в гости к друзьям или родственникам.

В путешествие по России поедут 5 процентов петербуржцев. Всего 1 процент проведет каникулы за пределами России.

Более 16 процентов жителей будут работать на каникулах. Речь идет о медицинских работниках, фармацевтах, журналистах, продавцах правоохранителях и сотрудников сферы ЖКХ.

Ранее на Piter.tv: на новогодних праздниках в Петербурге усилят меры безопасности.

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