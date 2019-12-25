Большинство футболистов РПЛ хотят доиграть сезон

Также они поддерживают идею проводить оставшиеся матчи без зрителей.

Портал "Чемпионат.com" провел анонимный опрос среди 87 футболистов из 16 клубов Российской премьер-лиги на тему возможного возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По итогам опроса большинство игроков, среди которых также есть легионеры, проголосовали за продолжение чемпионата - 60,9%. Также многие из них поддержали идею провести оставшиеся матч без зрителей - 68,4%. Около 43% опрошенных предлагают возобновить сезон в июне.

Отметим, что вариант с досрочным завершением турнира выбрали 39,1% игроков.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров выступил против возобновления сезона РПЛ.

Фото: premierliga.ru