Больше половины бюджета Петербурга в 2020 году пойдет на социальную сферу

Расходная часть составит 701,4 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге 30 октября, утвердили бюджет на 2020 год, порядка 70% от всей суммы, будет направлена на государственные программы социальной направленности. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

В 2020 году доходы Петербурга должны составить 664,7 миллиардов рублей, причем собственные доходы города – 649,7 миллиардов рублей. Это на 8% больше, чем в текущем году. Расходная часть составит 701,4 миллиардов рублей.

Уже в 2022 году бюджет Петербурга вырастет еще больше, примерно на 109 миллиардов рублей.

Губернаторские выборы обошлись Петербургу почти в 430 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV