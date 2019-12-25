В Минстрое прокомментировали работу системы мониторинга аварий и инцидентов ЖКХ.

Больше половины аварий и инцидентов в ЖКХ в России приходятся на водоснабжение. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минстроя России Максима Егорова. Чиновник объяснил, что речь, в частности, ведется о прорывах водопроводных сетей.

Согласно статистике мониторинга аварий и инцидентов ЖКХ, больше половины всех аварий и инцидентов, без учета плановых работ, приходятся на водоснабжение - это порывы водопроводных сетей, около четверти инцидентов приходится на электроснабжение Максим Егоров, замглавы Минстроя России

Эксперт рассказал, что систему статистики регулярно совершенствуют. После того, как будут сформированы базы, чиновники получат возможность составлять рейтинги аварийности объектов. Это необходимо для определения приоритетных инвестиционных проектов по реконструкции коммунальных систем. На данный момент в регионах ведется настройка организационного процесса.

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Фото: Piter.tv