Больше 99% петербуржцев не смогут посетить катки этой зимой

Сейчас в Петербурге работают 8 открытых катков общей вместимостью 1120 человек.

Катки в этом году сможет посетить лишь малая часть горожан. Об этом сообщило издание Peterburg2, ссылаясь на собственное исследование.

В торговых центрах Петербурга работа катков запрещена, то есть кататься можно только на самостоятельных ледовых объектах. Но и у них есть свои ограничения – в зоне катания на одного человека должно приходиться по 10 квадратных метров. А на закрытых катках одновременно могут быть не более 30 человек.

Сейчас в Петербурге работают 8 открытых катков общей вместимостью 1120 человек. При этом численность населения города, по официальным данным,составляет 5,3 млн человек, а значит, одновременно побывать на открытом катке смогут лишь 0,02% горожан.

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