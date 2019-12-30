Больше 25 тысяч верующих приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге

По преданию, вся вода не только в водоемах, но даже в трубах становится святой.

В крещенских купаниях в Петербурге приняли участие более 25,5 тысяч верующих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Уточним, что данные предоставлены на момент 14 часов 19 января. К вечеру число искупавшихся в проруби могло значительно увеличится.

По преданию, вся вода не только в водоемах, но даже в водопроводных трубах в Крещенскую ночь становится святой. Считается, что освященная вода исцеляет любые недуги, а окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов.

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – это один из важнейших христианских праздников, который Русская Православная Церковь отмечает 19 января. В этот день христиане со всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название – Богоявление – дано празднику в память о чуде. Во время крещения на Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти