В Калининском районе нашли 24 снаряда времен войны

Их вывезли сотрудники ОМОН.

В понедельник, 29 июля у дома №4 на Богословской ул. Калининского района нашли 24 артиллерийских снарядов со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпасы через пять часов после их обнаружения. Снаряды ждет утилизация.

Также старые боеприпасы регулярно находят на территории "Пулково" во время земляных работ. Например, на Пулковском шоссе нашли 26 боеприпасов времен ВОВ. До этого там же обнаружили 155 боеприпасов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что администрация Невского района ответит за нелегальную свалку.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО