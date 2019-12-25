За неделю с улиц Петербурга вывезли более 1,2 тысячи кубометров мусора

Улицы и дороги в Петербурге 31 мая, убирают 579 машин и 1006 дворников дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
В садах и парках работают 298 машин и 932 специалиста садово-парковых предприятий.
За прошлую неделю с улиц вывезли почти 1,2 тысячи кубометров мусора и более 2 тысяч тонн смета. Для влажной уборки с 24 по 30 мая было израсходовано более 39 тысяч кубометров воды и 371 литр шампуня.
В среднем круглосуточно на уборку города дорожные предприятия выводили порядка 500 единиц техники и более 1000 дворников.
В Выборгском районе Ленобласти продолжается борьба с несанкционированными свалками.
Фото: Piter.tv
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