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За неделю с улиц Петербурга вывезли более 1,2 тысячи кубометров мусора
Сегодня, 13:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За неделю с улиц Петербурга вывезли более 1,2 тысячи кубометров мусора

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Улицы и дороги в Петербурге 31 мая, убирают 579 машин и 1006 дворников.

Улицы и дороги в Петербурге 31 мая, убирают 579 машин и 1006 дворников дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В садах и парках работают 298 машин и 932 специалиста садово-парковых предприятий.

За прошлую неделю с улиц вывезли почти 1,2 тысячи кубометров мусора и более 2 тысяч тонн смета. Для влажной уборки с 24 по 30 мая было израсходовано более 39 тысяч кубометров воды и 371 литр шампуня.

В среднем круглосуточно на уборку города дорожные предприятия выводили порядка 500 единиц техники и более 1000 дворников.

В Выборгском районе Ленобласти продолжается борьба с несанкционированными свалками.

Фото: Piter.tv

Теги: мусор, уборка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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