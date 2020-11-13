Большая Невка осталась без судна-клуба "Забава бар"

Судно изъяли, поскольку оно было размещено без соответствующего разрешения, а хозяин не исполнил требования суда.

В среду, 25 августа, в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что из акватории реки Большой Невки изъяли несамоходное судно–клуб "Забава бар". Изъятию предшествовали нарушения природоохранного законодательства и неисполнение требований суда.

В ходе проверки соблюдений требований законодательства при размещении в акваториях дебаркадеров установлено, что на участке разместили несамоходное судно в отсутствие договора водопользования.

Природохранная прокуратура в марте прошлого года предъявила иск в Приморский районный суд. В октябре 2020 года суд удовлетворил требования, собственник должен был демонтировать судно и изъять его из водного объекта, не принимая к буксированию его в иные водные объекты, расположенные в границах города. Решение суда исполнено не было, поэтому межрайонный отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство.

Ранее мы писали, что петербуржец требует от Первого канала 10,5 млн рублей за панические атаки из-за негативных новостей.

Фото: Pexels