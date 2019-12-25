Петербургские больницы и поликлиники ждут доноров до Нового года

Сдать кровь можно за пару дней до праздника. На каникулах будут работать 16 отделений переливания крови.

Петербургские больницы и поликлиники нуждаются в донорах, которых ждут перед Новым годом. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Сдать кровь можно за пару дней до праздника. На каникулах будут работать 16 отделений переливания крови. Стать донором может каждый дееспособный гражданин РФ старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. О подготовке к сдаче крови и о возможных противопоказаниях можно узнать на сайте Фонда доноров.

Ранее Piter.TV подробно рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.TV