Больницы Хьюстона вывозят пациентов в другие города из-за роста COVID-19

Реанимации города переполнены пациентами.

Больницы американского города Хьюстон (штат Техас) вывозят пациентов в другие города из-за роста COVID-19. Об этом сообщили журналисты местного телеканала ABC. Они отметили, что в крупнейшем населенном пункте штата наблюдается резкое увеличение количества инфицированных коронавирусом.

Представитель системы здравоохранения Harris Health Systems Брайан Маклеод рассказал, что за сутки два госпиталя в Хьюстоне перевезли в другие штаты 33 пациента. На данный момент в перевозке готовят еще 15 зараженных.

У нас заканчиваются койки в отделении интенсивной терапии Брайан Маклеод, представитель системы здравоохранения Harris Health Systems

Эксперт отметил, что реанимация одного из медицинский учреждений заполнена на 73 процента, другого - на 96 процентов. Хьюстон лидирует по числу зараженных коронавирусом согласно статистике университета Джонса Хопкинса. В округе выявлено 32 859 случаев инфицирования.

Появилось видео дебюта выступления голограммы Уитни Хьюстон.