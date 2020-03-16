Соответствующее распоряжение дал глава правительства Михаил Мишустин.

Больничные для россиян на карантине будут оплачены в особом порядке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания оперативного штаба.

Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине прокомментировал чиновник

Спикер назвал приоритетные задачи в сфере здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову создать фонд для премирования медиков, которые борются с распространением инфекции.

Чиновник уверен, что принимаемые правительством меры позволят стабилизировать ситуацию в стране. Мишустин призвал граждан быть ответственнее к своему здоровью и заниматься самоограничением. В первую очередь вирус угрожает пожилому населению, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

Ранее Россия закрывает границу с Белоруссией.

Видео: YouTube/Правительство России