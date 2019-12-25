Основной корпус больницы Святого Георгия больше не принимает больных коронавирусом

Сейчас в здании проводится дезинфекция.

Больницу святого Георгия вернут к плановой работе из-за снижения количества больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Со вчерашнего дня основной корпус больницы не принимает инфекционных пациентов. Сейчас там проводится дезинфекция. К плановой работе стационар вернется в первую неделю марта. В планах возобновить прием по основным направлениям работы больницы – травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии.

Ранее к работе вернулись Родильный дом №16 и Детская больница имени святой Ольги. За минувшую неделю количество госпитализированных с ковидом снизилось почти на 29%. В больницах с COVID-19 находятся около 7 тысяч пациентов.

Напомним, в конце прошлого года у медучреждения появился новый корпус. Показываем, как он выглядит изнутри.

Фото: Facebook / СПб ГБУЗ Городская Больница Святого Великомученика Георгия