Сумма контракта составляет 27,7 млн рублей.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что больница Святого Георгия закупила аппараты ИВЛ из Германии. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документу, новые аппараты из Германии должны прибыть в Петербург до конца текущего года. Цена контракта — 27,7 млн рублей. Известно, что один такой аппарат стоит около 300 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в больнице св. Георгия вспыхнул пожар. Возгорание произошло рано утром 12 мая в реанимации на шестом этаже. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ. Один из пациентов скончался из-за отключения аппарата ИВЛ, остальные отравились угарным газом.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре в больнице Святого Георгия погибло на одного человека больше.

Фото:Piter.TV