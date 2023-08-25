Боливия рассчитывает на инвестиции "Газпрома", заявил Арсе

Луис Арсе рассказал о нефтегазовом сотрудничестве с Россией.

Российская компания "Газпром" может прийти с инвестициями на боливийский внутренний рынок, так как у сторон уже есть предварительные переговоры на данную тему. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал местный президент Луис Арсе. Также два года назад министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров говорил о том, что предприятие прорабатывает реализацию различных проектов в нефтегазовой сфере.

Есть предварительные переговоры, чтобы "Газпром" мог вернуться в страну и сделать инвестиции. Луис Арс, президент Боливии

Напомним, что в 2016 году "Газпром" и боливийская YPFB подписали взаимное соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Компания YPFB публично говорила о том, что вянваре 2019 года российская компания заявила о своем намерении инвестировать в "Витиакуа".

Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости