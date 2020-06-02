Болельщики выбрали лучший гол сборной России на чемпионатах Европы

Его автором стал Роман Павлюченко.

Пресс-служба сборной России по футболу в своем Instagram-аккаунте подвела итоги голосования на лучший гол национальной команды в матчах чемпионатов Европы. Болельщикам предложили выбрать один из десяти вариантов.

Автором лучшего гола стал экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко. Форвард отличился в матче против сборной Чехии на Евро-2012, который завершился победой сборной России - 4:1. Этот гол стал последним для Павлюченко в играх за национальную команду.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе А на Евро-2012 и не смогла выйти в плей-офф. После победы над чехами команда Дика Адвоката сыграла вничью с Польшей (1:1) и уступила Греции (0:1).

Ранее стало известно, что стадион "Краснодара" признали лучшим в РПЛ по мнению болельщиков.

Видео: Instagram / @teamrussia