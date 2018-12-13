Барриоса признана лучшим игроком "Зенита" в апреле

За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, один из которых стал для клуба чемпионским.

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, в которых "Зенит" одержал три победы и один раз сыграли вничью.

После ничьей с грозненским "Ахматом" петербургский клуб набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива"

Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является

единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Обзор реакции соцсетей на победу "сине-бело-голубых" читайте в нашем специальном материале.

Фото: ФК "Зенит"

