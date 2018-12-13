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Барриоса признана лучшим игроком "Зенита" в апреле
Сегодня, 18:54
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Rybka123

Барриоса признана лучшим игроком "Зенита" в апреле

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За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, один из которых стал для клуба чемпионским.

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Вильмара Барриоса лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За минувший месяц футболист вышел на поле в четырех матчах, в которых "Зенит" одержал три победы и один раз сыграли вничью. 

После ничьей с грозненским "Ахматом" петербургский клуб набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива"

Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является
единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Обзор реакции соцсетей на победу "сине-бело-голубых" читайте в нашем специальном материале.

Фото: ФК "Зенит"
 

 

Теги: g-drive, вильмар барриоса, зенит, лучший игрок, сине-бело-голубые
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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