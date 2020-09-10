Более трети россиян поддерживают действия Лукашенко в отношении протестующих

Около 27% опрошенных не смогли дать свою оценку происходящему в Белоруссии.

Более трети россиян поддерживают действия Александра Лукашенко в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом говорят результаты опроса, который провёл фонд "Общественное мнение".

Среди россиян старше 60 лет, которые знают о происходящем в Белоруссии, 55% поддерживает действия Лукашенко. Своё мнение они подкрепляют аргументами о том, что Лукашенко "действует в рамках закона", он "избранный президент", "не хочет повторения украинского сценария".

Против действий Лукашенко высказался 21% граждан РФ, которые знают о происходящем в соседней стране. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет каждый третий выступает против. Они считают, что Лукашенко не владеет ситуацией, нагнетает обстановку. Также они уверены, что у людей есть причины протестовать.

Около 27% опрошенных не смогли дать свою оценку происходящему в Белоруссии, хоть и знают о ситуации в республике.

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Видео: YouTube / TUT.BY. Политика